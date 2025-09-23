Тренинг Международного союза электросвязи «Безопасность провайдерских сетей»

Дата проведения: 

с 13.10.2025 по 17.10.2025

Место проведения: 

Бесплатно

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) приглашает принять участие в закрытом тренинге Международного союза электросвязи «Безопасность провайдерских сетей. Защита критической инфраструктуры в современных условиях».

В эпоху цифровой трансформации общества реагирование на инциденты в области кибербезопасности приобретает особое значение. На национальный уровень выходит проблема защиты объектов критически важной инфраструктуры. Белорусские провайдеры, играя ключевую роль в обеспечении доступа к глобальной сети и цифровым услугам, на должном уровне организуют и поддерживают качество соединения, развитие сотовой сети и технической инфраструктуры.

Рабочий язык: русский. Формат: очно, онлайн.     

Регистрация до 10 октября 2025 года на сайте. Количество мест ограничено.

Место проведения: БГУИР, г. Минск, ул. П. Бровки, 10, ауд. 203, 2 этаж.

Для кого этот тренинг?

  • руководители отделов сетевой и информационной безопасности государственных органов, отвечающих за критическую информационную инфраструктуру,
  • телеком-операторы, отраслевые ассоциации,
  • представители центров реагирования на инциденты в области кибербезопасности,
  • представители вузов и научно-исследовательских центров.

Данный тренинг разработан с учетом специфики белорусского рынка и требований законодательства Республики Беларусь и предполагает освещение следующих вопросов:

  • введение в безопасность провайдерских сетей
  • IPS/IDS в провайдерских сетях
  • использования HONEYPOT-систем
  • защита маршрутизации BGP
  • борьба с DDos-атаками
  • технологии мониторинга и анализа трафика
  • IPV6 и безопасность
  • защита критических сервисов провайдеров

Подробности и регистрация на сайте: science.bsuir.by.

