Тренинг Международного союза электросвязи «Безопасность провайдерских сетей»

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) приглашает принять участие в закрытом тренинге Международного союза электросвязи «Безопасность провайдерских сетей. Защита критической инфраструктуры в современных условиях».
В эпоху цифровой трансформации общества реагирование на инциденты в области кибербезопасности приобретает особое значение. На национальный уровень выходит проблема защиты объектов критически важной инфраструктуры. Белорусские провайдеры, играя ключевую роль в обеспечении доступа к глобальной сети и цифровым услугам, на должном уровне организуют и поддерживают качество соединения, развитие сотовой сети и технической инфраструктуры.
Рабочий язык: русский. Формат: очно, онлайн.
Регистрация до 10 октября 2025 года на сайте. Количество мест ограничено.
Место проведения: БГУИР, г. Минск, ул. П. Бровки, 10, ауд. 203, 2 этаж.
Для кого этот тренинг?
- руководители отделов сетевой и информационной безопасности государственных органов, отвечающих за критическую информационную инфраструктуру,
- телеком-операторы, отраслевые ассоциации,
- представители центров реагирования на инциденты в области кибербезопасности,
- представители вузов и научно-исследовательских центров.
Данный тренинг разработан с учетом специфики белорусского рынка и требований законодательства Республики Беларусь и предполагает освещение следующих вопросов:
- введение в безопасность провайдерских сетей
- IPS/IDS в провайдерских сетях
- использования HONEYPOT-систем
- защита маршрутизации BGP
- борьба с DDos-атаками
- технологии мониторинга и анализа трафика
- IPV6 и безопасность
- защита критических сервисов провайдеров
Подробности и регистрация на сайте: science.bsuir.by.
