Тренинг Международного союза электросвязи «Безопасность провайдерских сетей»

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) приглашает принять участие в закрытом тренинге Международного союза электросвязи «Безопасность провайдерских сетей. Защита критической инфраструктуры в современных условиях».

В эпоху цифровой трансформации общества реагирование на инциденты в области кибербезопасности приобретает особое значение. На национальный уровень выходит проблема защиты объектов критически важной инфраструктуры. Белорусские провайдеры, играя ключевую роль в обеспечении доступа к глобальной сети и цифровым услугам, на должном уровне организуют и поддерживают качество соединения, развитие сотовой сети и технической инфраструктуры.

Рабочий язык: русский. Формат: очно, онлайн.

Регистрация до 10 октября 2025 года на сайте. Количество мест ограничено.

Место проведения: БГУИР, г. Минск, ул. П. Бровки, 10, ауд. 203, 2 этаж.

Для кого этот тренинг?

руководители отделов сетевой и информационной безопасности государственных органов, отвечающих за критическую информационную инфраструктуру,

телеком-операторы, отраслевые ассоциации,

представители центров реагирования на инциденты в области кибербезопасности,

представители вузов и научно-исследовательских центров.

Данный тренинг разработан с учетом специфики белорусского рынка и требований законодательства Республики Беларусь и предполагает освещение следующих вопросов:

введение в безопасность провайдерских сетей

IPS/IDS в провайдерских сетях

использования HONEYPOT-систем

защита маршрутизации BGP

борьба с DDos-атаками

технологии мониторинга и анализа трафика

IPV6 и безопасность

защита критических сервисов провайдеров

Подробности и регистрация на сайте: science.bsuir.by.