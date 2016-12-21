Беларусь в 2017 году представит в США национальную экспозицию в сфере высоких технологий. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин сегодня на церемонии награждения победителей и финалистов республиканского конкурса инновационных проектов по итогам 2016 года. Об этом сообщает БЕЛТА.

"В 2017 году в Калифорнии ГКНТ организует национальную экспозицию в сфере высоких технологий на американском рынке. За последние 10-15 лет у нас будет возможность впервые на рынке США представить свои лучшие разработки", - сказал Александр Шумилин.

Для проведения экспозиции будет создан организационный комитет. Республиканский конкурс инновационных проектов проводит ГКНТ с 2010 года при участии Белорусского инновационного фонда, Национальной академии наук, Министерства образования, БРСМ. Участники конкурса - вузы, государственные учреждения, предприятия, авторские коллективы, индивидуальные предприниматели, физические лица. Победителями и призерами становятся проекты с высокой степенью проработки и, соответственно, готовности к реализации. На конкурс-2016 было подано 172 заявки, по итогам названы 12 победителей.

