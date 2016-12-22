Nokia подала в суд на Apple за нарушение патентных прав

Финская транснациональная компания Nokia подала несколько исков против американской корпорации Apple в европейские и американские суды за нарушение патентных прав. Об этом сообщила сегодня пресс-служба финской компании.

"В настоящее время, после обретения права собственности на Nokia Solutions and Networks в 2013 году и Alcatel-Lucent в 2016 году, Nokia владеет тремя портфелями интеллектуальной собственности. Со времени соглашения о лицензировании, заключенного в 2011 году и покрывающего некоторые из патентов Nokia Technologies, Apple отклоняла последовательные предложения Nokia лицензировать другие запатентованные разработки, которые используются во многих продуктах компании", - мотивировали в Nokia обращение в суды.

В финской компании указали, что после нескольких лет переговоров, в ходе которых предпринимались попытки достичь договоренности по данной проблеме, Nokia решила защищать свои права в судах. Иски против Apple поступили, в частности, в региональные суды Дюссельдорфа, Мангейма и Мюнхена в Германии, а также в районный суд США в Техасе. Всего речь идет о 32 патентах, это разработки, касающиеся различных элементов мобильных устройств - дисплея, пользовательского интерфейса, кодирования видео, антенны. В данный момент, добавили в Nokia, компания находится в процессе подачи жалоб и в другие инстанции.