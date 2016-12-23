Средняя зарплата IT-специалистов в ноябре выросла до 3346 руб

Средняя зарплата IT-специалистов Беларуси в ноябре 2016 года выросла до 3346,6 рублей. При этом средняя зарплата по стране составила 717,6 рубля, что на 5,3 рубля меньше, чем в прошлом месяце. Такую статистику предоставили 23 декабря 2016 года в Белстате.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в ноябре 2016 снижается уже три месяца подряд. Однако ситуация в IT-отрасли отличается. В этом месяце средний заработок специалистов из данной отрасли вырос на 40 рублей относительно октября.

Самую маленькую зарплату в ноябре получили работники архивов, музей и библиотек— 409,2 рубля. Это значит, что в минувшем месяце у IT-специалистов средняя зарплата была в 8,2 раз больше, чем у работников данной сферы культуры.