С 1 января 2017 года устанавливаемые терминалы должны поддерживать бесконтактную оплату

С 1 января 2017 года устанавливаемые в торговых точках терминалы должны поддерживать бесконтактную оплату. Об этом 28 декабря 2016 года рассказала заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич, пишет БЕЛТА.

Замминистра обратила внимание, что с 1 января 2017 года во всех платежных терминалах, установленных в организациях торговли (сервиса), должны приниматься для совершения оплаты банковские платежные карточки с магнитной полосой и микропроцессором стандарта EMV и регистрироваться операции с их использованием по технологии EMV. А во вновь устанавливаемых платежных терминалах в организациях торговли (сервиса) должны приниматься для совершения оплаты бесконтактные банковские платежные карточки и регистрироваться операции с их использованием по технологии радиочастотной идентификации.

"Согласно разъяснениям Национального банка, платежные терминалы, установленные в организациях торговли (сервиса) до 1 января 2017 года и не обслуживающие бесконтактные платежные карточки, не подлежат обязательной замене", - сказала Ирина Наркевич. Кроме того, по ее словам, Национальный банк своим рекомендательным письмом обратил внимание банков на необходимость переработки инструкций по обслуживанию держателей карточек, в части оплаты за товары (работы, услуги) не только непосредственно с использованием банковской платежной карточки, но и с использованием ее реквизитов, которые могут быть записаны как на мобильных устройствах покупателя, так и на иных носителях (брелоки, часы и т.п.), и организовать соответствующее обучение работников организаций торговли (сервиса).

"Таким образом, с учетом предстоящих нововведений, а также принимая во внимание дальнейшее развитие платежных инструментов, позволяющих гражданам осуществлять оплату за товары (услуги) с использованием бесконтактных карточек, смартфонов и иных мобильных устройств (часы, браслеты и др.), работники (кассиры) субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торговли и услуг, могут пройти обучение правилам работы по приему оплаты с использованием банковских платежных карточек различного вида", - констатировала замминистра.

