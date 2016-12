Softprom стал дистрибьютором компании Chaos Group

Компания Chaos Group, мировой лидер в области программного обеспечения для визуализации и компьютерной графики, и компания Softprom by ERC, крупнейший Value Added дистрибьютор в странах СНГ, сообщили о подписании дистрибьюторского соглашения. По его условиям Softprom by ERC предоставляется право на осуществление поставок и продвижение программных решений Chaos Group на территории Украины и Республики Беларусь.

Chaos Group представляет инновационные решения для рендеринга и моделирования в области создания визуальных эффектов, и фотореалистических изображений для разработки компьютерных игр, кино, телевидения и архитектуры.

Решения для рендеринга и моделирования используются ежедневно в TOP дизайн-студиях, архитектурных бюро, рекламных агентствах по всему миру.

Одной из инициатив Chaos Group является R&D центр для творческих проектов – цифрового кинопроизводства, виртуальной реальности и технологий рендеринга. Chaos Group Laboratories является исследовательским хабом, где художники, лидеры отрасли и активисты могут внести свой вклад в обсуждение развития и помощь в решении ключевых проблем компьютерной графики.

“Инновационные продукты и технологии Chaos Group для рендеринга и моделирования удачно дополняют и расширяют наш портфель решений, который сегодня включает программные продукты таких мировых лидеров, как Autodesk, Adobe, Corel. Поставка необходимых для архитекторов, дизайнеров и художников решений дает нам возможность обеспечить уникальным набором продуктов пользователей из различных отраслей, и тем самым создать дополнительную ценность для наших партнеров”, – отметил Андрей Дегтяренко, Директор по развитию бизнеса в компании Softprom by ERC.

К заказу в Softprom by ERC будут доступны такие исключительные по своим возможностям решения Chaos Group, как V-Ray для Autodesk 3ds Max, V-Ray для Nuke, V-Ray для Autodesk Revit, Phoenix Fluid Dynamics for Maya и другие решения.