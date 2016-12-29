Оператор velcom отчитался о подготовке сети к новогодним праздникам

Мобильный оператор velcom сообщил о готовности сети к нагрузкам в новогоднюю ночь. В этом году число базовых станций, которые будут обслуживать абонентов под бой курантов, выросла более чем на 3 тыс, сообщили в пресс-службе компании.

Мобильный оператор пообещал обеспечить необходимую пропускную способность сети с учетом резкого роста объемов голосового и интернет-трафика. Помимо этого, всю новогоднюю ночь опергруппа центра управления сетью будет работать в режиме круглосуточно.

Оператор также напомнил, что в этом году было установлено более 3 тысяч базовых станций, работающих по стандарту UMTS-900. Этот фактор, по словам представителей velcom, позволил лучше подготовиться к высоким нагрузкам.

В следующем году компания продолжит оптимизировать сеть и повышать качество связи, в том числе за счет совершенствования настроек. Улучшения затронут каждый уголок страны, в котором есть потребность в 3G. Специалисты также продолжат расширять пропускную способность сети для конечных абонентов в столице, областных и районных центрах.

