Совмин утвердил проектную документацию БелАЭС

Совет Министров Республики Беларусь утвердил проектную документацию строящейся атомной станции под Островцом. Это предусмотрено постановлением №1101 от 29 декабря 2016 года, сообщили в пресс-службе.

Постановление вступило в силу с 30 декабря 2016 года. В документе сказано, что предварительная смета проекта составила 56,111 млрд российских рублей в ценах 2001 года, 2,9 трлн белорусских рублей в ценах 2006 года, 340,86 млн долларов США.

Эти средства будут направлены на строительство объектов АЭС, подготовительный период, производственную базу АЭС, объединенную пионерную производственную базу, подстанцию 110/10 кВ "Вилия", железнодорожную линию к АЭС и многие другие объекты.

В Совете Министров добавили, что предыдущее постановление №857 от 30 сентября 2013 года признано утратившим силу.

