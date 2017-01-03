С 1 января 2017 года все услуги электросвязи начали облагаться НДС по ставке 25%

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С 1 января в отношении всех услуг электросвязи будет установлена ставка НДС в размере 25%. Эта ставка уже применяется, но только в отношении услуг, оказываемых абонентам. С января применение ставки станет несколько шире, потому что она будет применяться в отношении всех услуг электросвязи. Об этом сообщил начальник главного управления методологии налогообложения организаций МНС Игорь Скринников.

Специалист пояснил, что есть общегосударственный классификатор видов экономической деятельности, где прописано, какие услуги относятся непосредственно к услугам электросвязи.

Также Игорь Скринников рассказал, что была произведена корректировка статьи 33 Налогового кодекса на предмет признания местом реализации территории Беларуси при оказании иностранными организациями для белорусских плательщиков услуг по поиску или предоставлению информации о потенциальных покупателях (потребителях).

Источник: 

ej.by

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Опубликовал: KVbot,

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