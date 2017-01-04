Белорусский дизайнер нарисовал электромобиль Apple

Белорусский дизайнер Артем Смирнов предложил свое видение того, как может выглядеть электромобиль компании Apple.

Для этого художник объединил Apple и Audi в один грузовик. Помог ему в этом 3D-модельер из Украины Владимир Панченко. Фотографии были опубликованы на ресурсе Techeblog.com.

Ранее стало известно, что перспективный электромобиль компании Apple, который разрабатывается в рамках сверхсекретного проекта Titan, будет производиться в Граце на заводе компании Magna Steyr.