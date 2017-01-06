МНС установило новые сроки выставления электронных счетов-фактур‍

Министерство по налогам и сборам Республики Беларуси установило новые сроки выставления электронных счетов-фактур по НДС. Об этом 5 января 2017 года сообщили в пресс-службе регулятора.

Новые правила утверждены в соответствии с пунктом 5 статьи 106(1) Налогового кодекса Республики Беларусь. Отныне организации должны осуществлять загрузку электронных счетов-фактур на интернет-сайт не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем дня отгрузки товаров (оказания услуг, выполнения работ).

В МНС добавили, что утвержденные поправки также касаются товаров, услуг и работ, оказанных (выполненных) в декабре 2016 года.

Напомним, что в Беларуси с 1 июля 2016 года введены электронные счет-фактуры. Они являются обязательным электронным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость.