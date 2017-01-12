Белорусские пользователи Яндекс.Денег теперь могут переводить средства через Юнистрим

Белорусские пользователи Яндекс.Денег теперь могут переводить средства через международную систему денежных переводов Юнистрим. Отправить перевод можно из электронного кошелька, а получить — наличными в любом отделении Юнистрим по всему миру уже через 10 минут.

Услуга доступна всем идентифицированным пользователям Яндекс.Денег. Чтобы отправить перевод через Юнистрим, нужно на сайте Яндекс.Денег ввести свой номер мобильного, полное имя, страну получателя и сумму в нужной валюте. Сервис покажет обменный курс и общую сумму с учётом комиссии. Комиссия за перевод составит 0–3%.

Сегодня в Беларуси работает больше 100 отделений Юнистрим, а всего их — свыше 280 000 в разных точках мира. Около 200 000 пунктов — в России и других странах СНГ, более 80 000 — в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке.

По данным Юнистрим, в прошлом году средний перевод жителей Беларуси составил 556,3 бел. руб. (по курсу Центробанка РФ на 11.01.2017). В 2016 году число пользователей системы выросло на 17% по сравнению с 2015 годом.