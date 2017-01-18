Белорусы смогут отслеживать почтовые отправления через мобильное приложение "Белпочты". Об этом 17 января 2017 года рассказал генеральный директор предприятия Владимир Матусевич.

Он отметил, что в ближайших планах предприятия создать мобильное почтовое приложение, с помощью которого пользователи смогут отслеживать почтовые отправления и совершать платежи.

Клиентам "Белпочты" также станут доступны услуги почтоматов. Они уже трестируется специалистами. На первом этапе ими планируется оснастить 11 точек в Минске.

Владимир Матусевич добавил, что в этом году "Белпочта" планирует активизировать деятельность в интернет-торговле.

"В ближайшее время наладим сотрудничество с рядом стран СНГ, в первую очередь, с Россией, чтобы организовать возможность приобретения белорусских товаров, в том числе непосредственно на нашей интернет-площадке", - сказал он, передает БелТА.

