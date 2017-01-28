velcom запустил телевидение для абонентов МТС и life:)

Оператор velcom предоставил возможность пользоваться своим интерактивным телевидением voka абонентам всех операторов мобильной связи по всей стране. Первый месяц смотреть ТВ можно бесплатно, сообщили в пресс-службе velcom.

Подключить сервис можно в любое время дистанционно – достаточно загрузить приложение или зайти на сайт сервиса, после чего надо указать свой номер мобильного телефона и ФИО. На один номер можно подключить до пяти устройств.

Подписку на пакеты видеоконтента также можно оплатить в онлайн-режиме различными способами: через ЕРИП по лицевому счету, используя популярное приложение v-banking, через систему интернет-платежей, в отделениях РУП «Белпочта», в банках, банкоматах и инфокиосках, указав при оплате номер лицевого счета, полученный при регистрации в сервисе.

"С расширением возможностей voka не имеет значения, через SIM-карту какого оператора происходит подключение, – каждый абонент может смотреть интересующие его каналы, фильмы и сериалы, не оставаясь при этом привязанными к какой-либо сети", – рассказал заместитель генерального директора по маркетингу, продажам и абонентскому обслуживанию компании velcom Роберт Дашян.

Первый месяц можно бесплатно смотреть порядка 60 телеканалов, а первую неделю не нужно платить за пользование библиотекой фильмов в рамках пакета voka видео. В дальнейшем просмотр телеканалов, как и подписка на онлайн-кинотеатр Megogo, обойдутся в 39 копеек в день. Суточный доступ к библиотеке фильмов или телеканалам из пакета «voka детский» стоит 25 копеек. Тарификация за просмотр телевидения voka посуточная, а отключить тот или иной пакет можно в любой день.