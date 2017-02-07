AliExpress меняет правила доставки товаров в Беларусь

Торговая интернет-площадка AliExpress отказывается от опции «Эконом-доставка» для покупателей из Беларуси и Украины.

Уровень «Эконом-доставка» (Economy Shipping) пользовался популярностью, так как это самая дешевая и наиболее продолжительная из всех, предлагаемых площадкой. Товар при этом пересылают с помощью служб China Post или HongKong Air Mail, международный трек-номер посылке не придавали.

Сейчас AliExpress отказывается от этой опции для покупателей в Беларуси и Украине. Для российских покупателей «Эконом-доставка» продолжит действовать только для товаров не дороже двух долларов. Изменения вступят в силу 7 февраля в 11.00 по минскому времени.

Для белорусов останутся доступными уровни «Стандартная доставка» (Standard Shipping) и «Ускоренная доставка» (Expedited Shipping). «Стандартную доставку» осуществляют службы EMS, ePacket или DHL Global Mail. Она может быть бесплатной для покупателя.

Глава Alibaba Russia Марк Завадский предположил, что новые правила не повлияют на стоимость доставки — скорее продавцы введут ее в стоимость самого товара. По его мнению, покупатели почти не почувствуют подорожания.