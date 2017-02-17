Как платить в ЕРИП: пошаговая инструкция

ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП" при внесении данных счетчиков при оплате ЖКУ рекомендует пользоваться пошаговой инструкцией, сообщает БЕЛТА.
"Несмотря на неоднократное распространение в средствах массовой информации пошаговой инструкции по внесению данных счетчиков при оплате услуг ЖКУ, в январе каждый восьмой житель Минска проявил ненужную изобретательность при совершении данного действия. Наиболее распространенная ошибка - внесение в ЕРИП данных по фактическому потреблению за прошедший период", - отметили в ЕРИП.
В ЕРИП акцентировали внимание всех плательщиков за ЖКУ - не нужно проявлять излишнюю креативность при вводе данных по потребленной воде и другим коммунальным услугам. "Просто вносите в систему в момент оплаты ЖКУ текущее значение ваших счетчиков. Не фактическое потребление, не цифру 0, а именно текущее значение. Система сама все рассчитает", - добавили специалисты.
Оптимальный временной период для внесения данных счетчиков - с 15 по 25 число каждого календарного месяца. При этом большинство некорректно поданных данных приходится именно на последние дни месяца, когда внесение информации происходит в спешке. Специалисты напомнили, что в ЕРИП предусмотрена возможность подачи данных счетчиков непосредственно в момент оплаты ЖКУ.
Для этого необходимо:
- выбрать услугу "Коммунальные платежи",
- ввести номер своего лицевого счета,
- проверить ФИО плательщика, адрес и период оплаты,
- увидеть информацию о предыдущих значениях счетчиков для внесения показаний,
- ввести текущее значение счетчика, а не фактическое потребление за период и не цифру 0,
- нажать кнопку "Оплатить (Далее)".
Каждый совершенный платеж система сохраняет в истории платежей, которые можно в любой момент посмотреть.
Комментарии
Хм, система должна ожидать и такое, как выше написано и кроме того значение типа:
"не ведаю",
"лень смотреть",
"многа",
"тут никто не живёт и не моется то",
"кто яго ведае",
"счётчик поломался",
"нету у меня счётчика",
"ставлю 0 потому что дальше не пускает оплатить форма то ваша",
"100 литров",
"пару вёдер, сам померил"...
"3 кубаметра"
"-100",
"00"
...
Система должна. (С)
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