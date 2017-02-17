Как платить в ЕРИП: пошаговая инструкция

ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП" при внесении данных счетчиков при оплате ЖКУ рекомендует пользоваться пошаговой инструкцией, сообщает БЕЛТА.

"Несмотря на неоднократное распространение в средствах массовой информации пошаговой инструкции по внесению данных счетчиков при оплате услуг ЖКУ, в январе каждый восьмой житель Минска проявил ненужную изобретательность при совершении данного действия. Наиболее распространенная ошибка - внесение в ЕРИП данных по фактическому потреблению за прошедший период", - отметили в ЕРИП.

В ЕРИП акцентировали внимание всех плательщиков за ЖКУ - не нужно проявлять излишнюю креативность при вводе данных по потребленной воде и другим коммунальным услугам. "Просто вносите в систему в момент оплаты ЖКУ текущее значение ваших счетчиков. Не фактическое потребление, не цифру 0, а именно текущее значение. Система сама все рассчитает", - добавили специалисты.

Оптимальный временной период для внесения данных счетчиков - с 15 по 25 число каждого календарного месяца. При этом большинство некорректно поданных данных приходится именно на последние дни месяца, когда внесение информации происходит в спешке. Специалисты напомнили, что в ЕРИП предусмотрена возможность подачи данных счетчиков непосредственно в момент оплаты ЖКУ.

Для этого необходимо:

- выбрать услугу "Коммунальные платежи",

- ввести номер своего лицевого счета,

- проверить ФИО плательщика, адрес и период оплаты,

- увидеть информацию о предыдущих значениях счетчиков для внесения показаний,

- ввести текущее значение счетчика, а не фактическое потребление за период и не цифру 0,

- нажать кнопку "Оплатить (Далее)".

Каждый совершенный платеж система сохраняет в истории платежей, которые можно в любой момент посмотреть.

