Арестован вице-президент корпорации Samsung, акции компании подешевели

В Южной Корее арестовали Ли Чжэ Ён. В данный момент он является исполняющим обязанности главы корпорации Samsung Electronics.

Вице-президент обвиняется в коррупции: даче взяток на сумму $36,42 структурам, которые контролировала подруга бывшего президента Южной Кореи Чхве Сун Силь.

Арест главы корпорации не стал неожиданностью для общественности, так как его уже вызывали на допрос в январе, а затем в начале этой недели. Как отметила прокуратура, суд "признал необходимым арестовать Ли Чжэ Ёна ввиду полученных новых доказательств.

На данный момент вице-президент корпорации находится в одиночной камере. В течение 10 дней ему должны быть предъявлены обвинения. В связи с этим событием акции компании Samsung Electronics сегодня на торгах подешевели 1,1%.