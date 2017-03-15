БПС-Сбербанк будет взимать комиссию за погашение кредитов наличными

Один из крупнейших белорусских банков БПС-Сбербанк с 3 апреля 2017 года вводит комиссию за погашению кредитов и начисленных процентов по кредитам. Об этом сегодня сообщила пресс-служба банка.

Размер вознограждения составит 3 белорусских рубля за каждую квитанцию по погашению обязательств по кредитному договору (основной долг, проценты, штрафы, пени и др.) в кассах банка.

Комиссия не будет взиматься при полном досрочном погашении всех обязательств по кредитному договору в кассах ОАО "БПС-Сбербанк"; совершении операций с использованием платежной карточки ОАО "БПС-Сбербанк" в устройствах самообслуживания или через дистанционные каналы связи (интернет-банкинг, мобильный банкинг и др.); совершении операций с использованием платежной карточки любого другого банка на официальном сайте банка.

Ранее БПС-СБербанк сообщал о том, что закроет неактивные карт-счета своих клиентов, если владельцы не возобновят движение средств по ним в течение 6 месяце с даты получения уведомления.