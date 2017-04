Пользователи во всем мире 11 апреля начнут получать бесплатное обновление Windows 10 Creators Update

Помимо творческих инструментов, в обновлении появились новые функции Microsoft Edge, дополнительные возможности управления безопасностью и конфиденциальностью.

3D для всех и смешанная реальность

Новое приложение Paint 3D в Creators Update позволяет с легкостью создавать 3D-объекты, менять цвета, добавлять текстуры, преобразовывать 2D-объекты в 3D. Ожидается, что к 2020 году объем 3D-индустрии вырастет на 62%, поэтому Microsoft стремиться дать возможность каждому прикоснуться к миру 3D, создавая и делясь объемными объектами с помощью Creators Update.

Windows 10 Creators Update предлагает различные технологии погружения от 3D до смешанной реальности, стирающие границу между физическим и виртуальным миром. Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo создали первые в мире устройства с поддержкой технологии смешанной реальности Windows Mixed Reality. Эти новые устройства оснащены встроенными сенсорами, обеспечивающими шесть степеней свободы по всем направлениям. В интерфейсе устройств будут доступны новые приложения и возможности Windows Mixed Reality с эффектом погружения, которые разработчики создают с помощью недавно полученных комплектов для разработчиков Windows Mixed Reality.

Встроенная технология трансляции игр в Windows 10

Microsoft стремится сделать Xbox лучшей площадкой для игр и творчества на устройствах с Windows 10 и Xbox One. Для этого объединяются игроки на Xbox и ПК-геймеры с помощью Xbox Live, а также таких программ, как Xbox Play Anywhere, которая дает возможность купить игру один раз и играть в нее как на Xbox One, так и на ПК с Windows 10.

Microsoft Edge: новые функции для интернет-серфинга и развлечений

Microsoft Edge по умолчанию стал приложением для чтения книг в Магазине Windows. Microsoft Edge блокирует на 9% больше фишинговых сайтов и на 13% больше вредоносного ПО, чем Chrome, помогая защитить персональные данные и информацию пользователей. Согласно результатам собственного тестирования компании Google, Microsoft Edge работает быстрее, чем Chrome В обновлении Creators Update появятся новые функции, в том числе улучшенные возможности управления вкладками, чтобы помочь пользователям находить, структурировать и открывать сохраненные вкладки, без необходимости покидать текущую страницу.

Детали

В Windows 10 Creators Update появятся функции,, которые были добавлены по просьбам пользователей.

Ночной режим night light, уменьшающий объем синего света, излучаемого экраном, позволяет лучше спать. Благодаря «ночному режиму» при работе поздно вечером мозг будет лучше подготовлен к засыпанию. Пользователи смартфонов любят эту функцию, теперь она появится на Windows 10 с Creators Update.

Режим просмотра mini view позволяет разместить маленькое окно поверх текущих процессов, благодаря чему можно, к примеру, параллельно смотреть сериал, общаться по Skype или же управлять воспроизведением музыки, независимо от того, над чем вы работаете в данный момент.

С обновлением Windows 10 Creators Update родители, которые знакомы с функцией ограничения продолжительности сеансов экранного времени в Windows 10, смогут воспользоваться аналогом и на Xbox One. Подобная функция позволит управлять количеством времени, которое ребенок проведет за компьютером и консолью. С функцией ограничения продолжительности сеансов экранного времени родители смогут настроить дневную норму для каждого ребенка, и Xbox или ПК с Windows 10 автоматически отключат их от игры по истечении времени. На Windows 10 также будет возможность получать отчеты с информацией о том, сколько времени ребенок проводит за играми еженедельно. Сделать нужные настройки можно по ссылке account.microsoft.com/family.

Windows Hello может использовать любой спаренный iPhone, Android или Windows Phone, чтобы определить, когда пользователь отходит от ПК или планшета, и автоматически заблокировать его при этом, предоставляя дополнительную защиту конфиденциальности. Функция remote lock работает со смартфонами, фитнес-браслетами или любым устройством, соединенным с ПК или планшетом.

Расширенная безопасность и конфиденциальность