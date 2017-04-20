Обзор Windows 10 Creators Update (Redstone 2): что нового?

11 апреля 2017 года стало официально доступно третье крупное обновление Windows 10 Creators Update (Redstone 2) версия 1703 (сборка 15063). Да, третье, после версии 1511, увидевшей свет в позапрошлом ноябре, и Anniversary Update (версия 1607). Конечно, каждому пользователю "Окон" будет интересно, что нового в "обновлении для дизайнеров" в сравнении с прошлогодним "юбилейным" релизом Anniversary Update. Об этом – в максимально информативном обзоре апдейта Windows 10 Creators.

Как установить обновление Windows 10 Creators Update

Сначала разберемся, как обновить Windows 10 до версии 1703. Во-первых, это можно сделать через Центр обновления системы. А посему проследуйте по пути "Параметры" → "Обновление и безопасность" → "Проверка наличие обновлений". Если Вам повезет, начнется долгий процесс реинкарнации ОС. В противном случае – а развертывание апдейта предполагается в несколько этапов – самое время воспользоваться утилитой Windows 10 Update Assistant. И в-третьих, лучшим инструментом для установки Windows 10 "с нуля" является Media Creation Tool ("Средство создания носителя"), которое можно скачать с официального сайта здесь.

После запуска "Средства" согласитесь с условиями лицензионного соглашения, выберите "Создать установочный носитель для другого компьютера", далее нужный язык, выпуск, архитектуру и укажите тип носителя, USB-устройство или ISO-файл. Сформировав загрузочный диск (флешку), осталось подключить его к ПК и инсталлировать последнюю версию "Окон".

Примечание: Как советует известный IT-портал Softpedia, перед установкой вожделенного билда 15063 через Центр обновления необходимо инсталлировать "заплатки" KB4013214 и KB4015583. И наоборот, если не хотите устанавливать Creators Update, заблокируйте любое из озвученных обновлений.

Экран первичной настройки

По окончании чистой установки "десятки" вы увидите новый экран первичной настройки ОС, разделенный на категории "Основы", "Сеть", "Учетная запись" и "Службы". В свете последних судебных тяжб Microsoft, процесс настройки параметров конфиденциальности стал простым, понятным и оптимизированным для пользователей с ограниченными возможностями. Плюс, в некоторых регионах (кроме в т.ч. постсоветских) первичная настройка системы осуществляется с помощью виртуального ассистента Cortana, которая послушно выполнит все голосовые команды.

Новый графический редактор Paint 3D

Первым средством, оправдывающим название апдейта, является модернизированный графический редактор. Следуя лозунгу "3D-творчество – в массы!", разработчики из Редмонда интегрировали штатный Paint 3D для создания объемных моделей и преобразования 2D-объектов в 3D. А при подключении к приложению сервиса Remix 3D, вы получите множество готовых трехмерных моделей (требуется авторизация с помощью учетной записи Microsoft).

Смешанная реальность (Mixed Reality)

С Creators Update пришла поддержка технологии смешанной реальности (Mixed Reality), работающая рука об руку с 3D. Ощутить все прелести виртуальной и смешанной реальности поможет собственная разработка Microsoft – шлем HoloLens. В нем на предметы реального мира накладываются цифровые изображения, в т.ч. созданные в Paint 3D.

Софтверный гигант активно сотрудничает с фирмами-производителями Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, и в скором времени цена соответствующих шлемов должна упасть с 3000 за оригинальный HoloLens до приемлемых 300 долларов. Кстати, более 20 тысяч приложений (игр) в Магазине Windows уже поддерживают смешанную реальность.

Игровой режим и стриминг игр

Еще одно ключевое новшество "обновления для дизайнеров" – игровой режим. После запуска любимой игрушки откройте профильную панель через комбинацию "Win + G" и отметьте нужную опцию (скриншот). Описываемый режим предоставит игре больше системных ресурсов за счет ограничения компьютерных мощностей для фоновых приложений.

Другой увидевшей свет функцией является интерактивная трансляция видеоигр на основе технологий купленной Microsoft компании Beam. Теперь геймеры в реальном времени могут стримить игровой процесс в Xbox Live, с наложением на него видео с веб-камеры и голоса с микрофона. Последнее, о чем стоит упомянуть - в параметрах Windows появился раздел "Игры", содержащий настройки меню игр, Game DVR, трансляций и режимов игр.

Windows Update

Центр обновления Windows претерпел важные изменения: например, через "Дополнительные параметры" Центра в Windows 10 Pro, Enterprise и Education можно отложить установку обновлений на срок до 35 дней. Для пользователей Windows 10 Home увеличен временной период, в течение которого ОС не будет выполнять перезагрузку для установки апдейтов - с 12 до 18 часов в сутки. Далее, нельзя не сказать, что в версии 1703 осуществлен переход на новую унифицированную платформу Unified Update Platform (UUP), позволяющую уменьшить размер скачиваемых файлов за счет загрузки только самых актуальных изменений. Это должно существенно ускорить доставку крупных обновлений "Окон", кои могут "весить" на 35% меньше.

Также появилась возможность назначить текущее Ethernet-подключение как лимитное для предотвращения автоматической загрузки обновлений в условиях экономии интернет-трафика.

Функция "Ночной свет" (Night Light)

"Ночной свет" (в инсайдерских сборках "Голубой свет") – режим, дублирующий возможности популярной сторонней утилиты f.lux. Незаменим для любителей ночных посиделок за компьютером. Благодаря ему цветовой спектр становится более теплым с целью уменьшить напряжение глаз. Дабы настроить "Night Light", последовательно раскройте "Параметры" → "Система" → "Экран" и "Параметры ночного света".