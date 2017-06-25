Обзор Windows 10 Pro for Advanced (Workstation) PCs и файловой системы ReFS

В начале июня два пользователя инсайдерской Windows 10 build 16212 обнаружили в файле ключей pkeyconfig упоминание о новой версии клиентской ОС - Windows 10 Pro for Advanced PCs.

Чуть позже официальная документация просочилась в Twitter, где "десятка" для продвинутых пользователей также называется Windows 10 Pro for Workstation PCs. Эксперт IT-портала ExtremeTech Джоэл Хрушка (Joel Hruska) считает, что разработчики остановятся на последнем "правильном" названии, которое возьмем на вооружение и мы в обзоре интересной новинки от Microsoft.

О Windows 10 Pro for Workstation PCs

Итак, список доступных редакций "десятки" – Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Mobile, Windows 10 Team, Windows 10 Education, Windows 10 Pro Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise LTSB, Windows 10 Mobile Enterprise, Windows 10 IoT Core, Windows 10 S – должен расшириться еще одним продуктом программистов из Редмонда.

Как стало известно, Windows 10 Pro for Workstation PCs предназначена для мощных многоядерных компьютеров (рабочих станций) с терабайтными жесткими дисками и ОЗУ. Новорожденная "операционка" характеризуется четырьмя ключевыми функциями, включая файловую систему ReFS, впервые представленную ​​в Windows Server 2012:

режим рабочей станции для лучшей производительности при интенсивных и критических вычислительных нагрузках;

поддержка четырехсокетных систем (в существующей "десятке" поддерживается не более двух процессоров) с 6 Тб оперативной памяти "на борту";

в локальной сети мгновенный доступ к папкам (файлам), благодаря технологии SMBDirect, что гарантирует высокую пропускную способность и минимальное время отклика сети, низкую загрузку ЦП;

использование вместо NTFS файловой системы ReFS.

Новая файловая система ReFS в Windows

ReFS (Resilient File System, первоначальное название Protogon) является преемником NTFS, основной файловой системы Windows в течение последних лет. ReFS более отказоустойчива и оптимизирована для обработки больших объемов данных, обратно совместима с NTFS. Ниже описаны важнейшие особенности Resilient File System (ReFS):

Архитектура с использованием технологии "Дисковые пространства" ("Storage Spaces"). На сайте Майкрософт доходчиво объяснено, что "Технология помогает защитить данные от сбоев диска и расширить объем памяти путем добавления дисков в систему. Она позволяет сгруппировать несколько дисков в пул носителей, а затем использовать его емкость для создания виртуальных дисков - дисковых пространств. В дисковых пространствах обычно хранятся две копии данных, поэтому в случае сбоя одного из дисков у вас по-прежнему будет неповрежденная копия".

Улучшена надежность хранения информации на диске. Теперь в случае повреждения данных процесс восстановления ограничен областью повреждения и выполняется без отключения системы и без простоя томов.

Автоматическая проверка и восстановление целостности файловой системы, благодаря чему нет необходимости задействовать утилиту CHKDSK.

Максимальный размер файла - 18 Эбайт, количество файлов в одной папке - 18 трлн. против 4,3 млрд. в NTFS, размер тома может достигать 4,7 Збайт против 256 Тбайт в NTFS (1 Тбайт = 10 12 байт, 1 Эбайт = 10 18 байт, 1 Збайт = 10 21 байт).

байт, 1 Эбайт = 10 байт, 1 Збайт = 10 байт). Некоторые функции NTFS не доступны в ReFS (например, сжатие и EFS-шифрование файлов, короткие имена файлов, жесткие ссылки, расширенные атрибуты ("extended attributes") файлов, дисковые квоты и др.).

Что еще необходимо знать о Resilient File System? ReFS не поддерживается Windows 7 и более ранними версиями ОС.

Зато в Windows 10 / 8.1 можно прямо сейчас оценить все прелести новой файловой системы, через соответствующий твик реестра (в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM \CurrentControlSet\Control\FileSystem создайте параметр DWORD с именем RefsDisableLastAccessUpdate и значением "1" + в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM \CurrentControlSet\Control создайте подраздел MiniNT с параметром DWORD под именем AllowRefsFormatOverNonmirrorVolume и значением "1", на скриншоте).

Хочу предупредить: если вы случайно удалите с отформатированного в ReFS раздела важные файлы, восстановить их будет нечем, т.к. профильного софта, работающего с этой файловой системой, увы, пока нет.

Финальные мысли о Windows 10 Pro for Workstation PCs

Как легко догадаться, новорожденная ОС, которую запустят уже в 2017-ом году, "заточена" под пользователей, обрабатывающих большое количество данных каждый день. Другими словами, Windows 10 Pro for Workstation PCs будет развертываться в основном в корпоративных сценариях (на предприятиях). Однако не все так просто.

Приведу завершающий фрагмент статьи "Microsoft Preps 'Advanced' Windows 10 Pro for Workstation PCs" упоминавшегося публициста Джоэла Хрушки: "Рынок персональных компьютеров двигается в двух направлениях, при этом общие потребительские расходы снижаются, а траты игроманов и пользователей-гиков растут. Было б интересно знать, насколько значительны вложения энтузиастов в рабочие станции, ведь подобная информация отсутствует в отчетах о продажах ПК. Но, видимо, значительны, ибо в Microsoft готовы инвестировать в создание такой нишевой версии Windows".

Примечание: В обзоре использованы материалы с IT-порталов MSPoweruser, ExtremeTech, WindowsTips, Microsoft.com.

Дмитрий Евдокимов

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