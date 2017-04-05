В Беларуси легализуют ИТ-фриланс

Проектом указа Президента «О регулировании деятельности физических лиц» предлагается позволить гражданам заниматься некоторыми видами деятельности, не регистрируясь в качестве ИП. Достаточно будет уплачивать единый налог по утвержденным ставкам, чтобы считаться работающими легально.

Согласно проекту, не будет считаться предпринимательской деятельностью компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги, деятельность в области информационного обслуживания, ремонт, техническое обслуживание офисных машин, компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере, осуществляемые в домашних условиях либо с выездом к потребителю.

При осуществлении таких видов деятельности физические лица должны будут только уплатить единый налог в порядке и сроки, установленные главой 35 НК. Областные и Минский городской советы утверждают ставки единого налога на месяц в пределах базовых с учетом положений ч. 1 п. 2 ст. 298 НК



