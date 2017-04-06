«Атлант Телеком» интегрировал контакт-центр с velcom и запустил бесплатный короткий номер, который позволит избежать использования многочисленных городских номеров. Об этом 6 апреля 2017 года сообщили в пресс-службе компании.

Отныне для абонентов доступен короткий номер 150. Получить консультацию специалиста по новому номеру могут частные и корпоративные клиенты бренда «Атлант Телеком», которые находятся в Минске, Витебске, Гомеле, Могилеве, Гродно и Бресте.

Также по этому номеру можно оставить заявку на подключение. Вызовы будут бесплатными с городских телефонов, а также номеров velcom и МТС.

У пользователей есть возможность заказать обратный звонок специалиста. В перспективе оператор планирует усовершенствовать форму заказа обратного звонка, в которой можно будет с точностью до минуты указать желаемое время для связи.

Сейчас клиенты мобильной связи и фиксированного интернет-доступа обслуживаются разными подразделениями абонентского обслуживания velcom. Однако в среднесрочной перспективе контакт-центр будет развиваться по модели действующих в Европе конвергентных операторов связи

«Если клиент звонит в справочную службу, он должен получить грамотную консультацию по любому вопросу. Поэтому в будущем нам предстоит готовить универсальных операторов, которые будут обладать уверенными компетенциями в вопросах как мобильной связи, так и фиксированного доступа», - пояснили представители velcom.

Напомним, что оператор velcom, который входит в группу Telekom Austria Group, в 2016 году приобрел 100% акций интернет-оператора «Атлант Телеком».