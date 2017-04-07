12 апреля в первой половине дня не будет работать эфирное телевидение и радио

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12 апреля 2017 года с 9.00 до 15.00 будет произведена остановка эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ. Об этом сообщается на официальном сайте "Белетелекома".

"Белтелеком" планирует проведение профилактических работ на передающем, электросиловом оборудовании и антенно-мачтовых сооружениях.

Напомним, что с 1 марта "Белтелеком" повысил стоимость тарифных планов телевидения ZALA и услуг доступа к интернету. Средний размер повышения стоимости составил 9% к уровню тарифов, действующих в 2016 году.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

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mike

Гхм. День космонавтики. Лучше бы 13-го.

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