12 апреля в первой половине дня не будет работать эфирное телевидение и радио

12 апреля 2017 года с 9.00 до 15.00 будет произведена остановка эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ. Об этом сообщается на официальном сайте "Белетелекома".

"Белтелеком" планирует проведение профилактических работ на передающем, электросиловом оборудовании и антенно-мачтовых сооружениях.

Напомним, что с 1 марта "Белтелеком" повысил стоимость тарифных планов телевидения ZALA и услуг доступа к интернету. Средний размер повышения стоимости составил 9% к уровню тарифов, действующих в 2016 году.