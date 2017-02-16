Плюс 9%: «Белтелеком» повышает цены с 1 марта

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С 1 марта 2017 года будет изменена стоимость некоторых услуг «Белтелеком»: услуг телеграфной связи, услуг международных телефонных соединений, пакетов услуг и справочно-информационных услуг. Об этом сообщается на официальном сайте РУП «Белтелеком».
Изменения в стоимости коснутся также некоторых тарифных планов телевидения ZALA и услуг доступа к интернету. Средний размер повышения стоимости составит 9% к уровню тарифов, действующих в 2016 году.
Повышение тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи, а также на услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, доступа в интернет по гарантированной полосе пропускания и услуги хостинга в 2017 году не планируется. C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.
Комментарии
Вот к чему следовало бы отключать комментарии (позорная практика "Вестей") -- к таким вот новостям. Что ж не отключили-то? Поскольку что тут комментировать -- зарплаты трудников отнюдь не растут!
От себя добавлю, почему расходометрия в РБ (АСКУЭ, в частности) по-прежнему строится на основе низкоскоростных CSD и GPRS сотовых операторов, превращаясь в соплежевалку, а не на базе Интернета: "БТК" на одну точку заламывает цену на порядок бОльшую, чем Velcom или МТС.
Мой коммент: ...
А при чем тут расходометрия? Оффтоп, как всегда. Такое чувство, что кто-то на жизнь обижен неслабо, и на журнализдов всё изливает.
При том. Было дорого через "БТК", будет ещё дороже.
Не переходите на личности. Моя жизнь Вас не касается.
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