Плюс 9%: «Белтелеком» повышает цены с 1 марта

С 1 марта 2017 года будет изменена стоимость некоторых услуг «Белтелеком»: услуг телеграфной связи, услуг международных телефонных соединений, пакетов услуг и справочно-информационных услуг. Об этом сообщается на официальном сайте РУП «Белтелеком».

Изменения в стоимости коснутся также некоторых тарифных планов телевидения ZALA и услуг доступа к интернету. Средний размер повышения стоимости составит 9% к уровню тарифов, действующих в 2016 году.

Повышение тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи, а также на услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, доступа в интернет по гарантированной полосе пропускания и услуги хостинга в 2017 году не планируется. C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.