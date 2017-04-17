Какой язык программирования подойдет именно вам

Версия для печатиВерсия для печати

Профессия программиста остаётся в 2017 году не менее востребованной, поэтому всё больше людей самого разного возраста принимают решение “идти в IT”. По данным Yandex Wordstat  курсы программирования в Минске ежемесячно ищут более тысячи человек. Но перед выбором курса и учебного центра важно определиться с главным: какой язык программирования выбрать для изучения?

Предлагаем вам ответить себе на несколько вопросов (или сразу пройти экспресс-тест):

  1. Будь у вас соответствующая квалификация, что бы вы хотели создавать - сайты, приложения, игры или что-то еще?
  2. Есть ли у вас опыт в программировании и если да, то хотите ли вы его применить в будущем?
  3. Сколько времени вы готовы потратить на изучение нового языка?
  4. А может быть вы мечтаете работать в конкретной компании? Тогда стоит узнать, какие знания нужны именно им. Вот, например, хотите работать в Facebook - у вас будет больше шансов со знанием PHP.

 

Крупнейшие наниматели разработчиков со знанием различных языков программирования

Хотите за минуту определить подходящий вам язык программирования? Этот тест специально для вас: Пройти тест

*На правах рекламы

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

...Курсы программирования в Минске ежемесячно ищут более тысячи человек...

Уточню: БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ. laughlaughА тест могли придумать и получше.

+1
Аватар пользователя mental

mental

Мне предложили учить PHP.

Аватар пользователя savely

savely

Подозреваю, там всего 2 варианта - PHP и Python. cheeky

P.S. Я не тормоз - картинки тут про Top employers не воспринял как часть текста. Значит, еще Java и JavaScript. 

Добавить комментарий