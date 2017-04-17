Какой язык программирования подойдет именно вам

Профессия программиста остаётся в 2017 году не менее востребованной, поэтому всё больше людей самого разного возраста принимают решение “идти в IT”. По данным Yandex Wordstat курсы программирования в Минске ежемесячно ищут более тысячи человек. Но перед выбором курса и учебного центра важно определиться с главным: какой язык программирования выбрать для изучения?

Предлагаем вам ответить себе на несколько вопросов (или сразу пройти экспресс-тест):

Будь у вас соответствующая квалификация, что бы вы хотели создавать - сайты, приложения, игры или что-то еще? Есть ли у вас опыт в программировании и если да, то хотите ли вы его применить в будущем? Сколько времени вы готовы потратить на изучение нового языка? А может быть вы мечтаете работать в конкретной компании? Тогда стоит узнать, какие знания нужны именно им. Вот, например, хотите работать в Facebook - у вас будет больше шансов со знанием PHP.

Крупнейшие наниматели разработчиков со знанием различных языков программирования

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