ИИ от Baidu нашел человека, пропавшего 27 лет назад

Используя технологию распознавания лиц, китайская компания Baidu помогла 33-летнему жителю Китая найти своих родителей. Алгоритм сопоставляет черты лица с точностью 99% и может полностью изменить подход к поиску пропавших детей.

В 1990 году шестилетний Фу Гуи должен был вернуться домой после занятий в школе, но был похищен. Детство Гуи провел в приемной семье, своего имени и места рождения он не помнил. В 2009 году он опубликовал свою детскую фотографию на сайте Baobeihuijia («Малыш, возвращайся домой»). Платформа создана благотворительной организацией, которая помогает пропавшим детям найти своих родителей.

В январе 2017 года другую детскую фотографию Гуи опубликовал его настоящий отец Фу Гуаньфа. Фото были сделаны в разный период — Гуи выложил снимок, где ему 10 лет, а Гуаньфа представил фото ребенка в 4 года.

Несмотря на разницу в возрасте, технология распознавания лиц Baidu определила соответствие. Разработанный компанией алгоритм соотносит изображения пропавших и похищенных детей со всеми фотографиями в базе данных сайта. Гуи получил от Baidu список наиболее подходящих под описание и фото вариантов, а ДНК-тест помог с точностью установить родство с его биологическими родителями.

Для совершенствования своей системы распознавания лиц Baidu использует базу из 200 млн изображений. Благодаря этому степень точности алгоритма составляет 99%. Глава компании Робин Ли уже предложил создать централизованную базу данных со сведениями о пропавших детях и использовать распознавание лиц для воссоединения семей.