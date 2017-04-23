Нацбанк: белорусам станет проще платить в интернете

В Беларуси планируется предоставить платежным агрегаторам возможность принимать платежи в пользу третьих лиц. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Павел Зыль.



Нацбанк сейчас готовит изменения в действующее законодательство, чтобы предоставить платежным агрегаторам широкие возможности по приему платежей в пользу третьих лиц. Точные сроки пока не называют – ориентировочно на это уйдет около года. Предполагается, что в Беларуси, в частности, появятся онлайн-площадки, на которых можно будет объединить несколько карт разных банков.



Коммерческие банки с энтузиазмом отнеслись к возможным новшествам. «Это даст толчок развитию новой сферы, из которой могут вырасти крупные игроки, – отметил директор департамента электронных каналов сопровождения и продаж Приорбанка Сергей Лазюк. – Разработчики могут использовать эту возможность и по-новому взглянуть на перспективы проектов, связанных с совершением платежей в интернете».



Платежные агрегаторы представляют собой сервисы, предоставляющие возможность оплатить товары или услуги в интернете различными средствами. Тем самым можно упростить взаимодействие между потребителем и поставщиком услуг или продавцом товаров, в частности интернет-магазином. Платежные агрегаторы также работают с банками и платежными системами. В результате покупатель может совершить платеж любым удобным способом: банковской картой, в терминале самообслуживания, через интернет-банкинг, электронными деньгами или с помощью смартфона.



Новые решения могут появиться с предоставлением банками своего API («интерфейса программирования приложений») – в этом случае можно будет разрабатывать сервисы без их участия. В Европе, например, уже принята платежная директива, которая обязывает все банки открыть свои API.

«Любые команды разработчиков могут предложить свои приложения, которые позволят зарегистрировать карточки всех банков и проводить платежи с одного места. Все это будет привлекать новых пользователей», – убежден эксперт.



Еще один тренд – развитие технологий биометрической идентификации. Сейчас банки уже предлагают проходить аутентификацию по голосу или отпечатку пальца. Дальше – больше.

«Следующим шагом может стать аутентификация по геометрии лица или сетчатке глаза. Далеко не исчерпаны возможности и у голосовой биометрии. Все эти технологии обладают большим потенциалом с точки зрения безопасности проведения платежей», – считает директор департамента.