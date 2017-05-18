Усовершенствованный механизм взимания налога на доходы IT-компаний может заработать с 2018 года. Об этом сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая, сообщает БЕЛТА.

По словам Эллы Селицкой, когда законодательство отстает от развития технологий, в него необходимо вносить коррективы. "Мы стараемся идти вместе с бизнесом. Изменения в Налоговый кодекс должны быть рассмотрены вместе с проектом бюджета и вступить в силу с 1 января 2018 года", - отметил Элла Селицкая.

Ранее на семинаре, который прошел в Палате представителей, на тему "Организация бюджетного процесса в Республике Беларусь" замминистра рассказала, что Ассоциация налогоплательщиков обратилась с проблемой в заключении внешнеэкономических сделок в IT-сфере. По ее словам, мировые IT-компании работают только в электронном формате. "Наше законодательство - и Гражданский кодекс, и о бухгалтерском учете, и по налогообложению - действительно несколько отстало от современных технологий.

Мы уже отработали вопросы по совершенствованию взимания налога на доходы, когда перечисляется налог на доходы, например, той же компании Google, которая является площадкой, - рассказала Элла Селицкая. - Здесь не происходит прямых выплат нашего налогоплательщика этой компании. Но компания, поскольку она является площадкой-посредником, сама автоматически удерживает свое вознаграждение. И мы четко в Налоговом кодексе на следующий год пропишем норму, каким образом в таком случае исчисляется налог на доходы для того, чтобы это было понятно, прозрачно и не было трудностей".

Элла Селицкая также констатировала, что Ассоциация налогоплательщиков обратилась в Министерство финансов, чтобы рассмотреть вопрос о возможности составлять первичный учетный бухгалтерский документ, подписываемый в одностороннем порядке.