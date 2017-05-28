Налоговая начала "охоту" на играющих в покер или на Форексе

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Министерство по налогам и сборам начало вызывать по вопросу получения доходов из-за границы. Об этом пишут в социальной сети Facebook.

"Суть такая: облагают налогом (плюс пеня за все годы) чисто положительный баланс: ввел 100 баксов, вывел 120. Плати за 20. Без разницы, что 20 до этого сгорели в топке", - рассказывает Владимир Баранич в Facebook о ситуации своего знакомого.

По информации источника, Министерству по налогам и сборам информацию предоставил Приорбанк. Однако подтвержденной информации от банка нет.

 

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Опубликовал: KVbot,

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"Суть такая: облагают налогом (плюс пеня за все годы) чисто положительный баланс: ввел 100 баксов, вывел 120. Плати за 20. Без разницы, что 20 до этого сгорели в топке", - рассказывает Владимир Баранич в Facebook о ситуации своего знакомого.

В какой топке

Прибыль 20 баксов же получена!

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