Налоговая начала "охоту" на играющих в покер или на Форексе

Министерство по налогам и сборам начало вызывать по вопросу получения доходов из-за границы. Об этом пишут в социальной сети Facebook.

"Суть такая: облагают налогом (плюс пеня за все годы) чисто положительный баланс: ввел 100 баксов, вывел 120. Плати за 20. Без разницы, что 20 до этого сгорели в топке", - рассказывает Владимир Баранич в Facebook о ситуации своего знакомого.

По информации источника, Министерству по налогам и сборам информацию предоставил Приорбанк. Однако подтвержденной информации от банка нет.