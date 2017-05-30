Samsung показала первый в мире растягиваемый дисплей

Компания Samsung опубликовала на своем YouTube-канале ролик с демонстрацией первого в мире растягиваемого AMOLED-дисплея. Прототип экрана был представлен на выставке выставке Display Week 2017, однако производитель не стал раскрывать всех деталей разработки. Известно, что он имеет диагональ 9,1 дюйма и выдерживает растягивание, скручивание и другие деформации.

В отличие от прошлых разработок Samsung, новый экран сгибается в обоих направлениях. Отмечается, что его можно продавить на 12 миллиметров без риска повреждений, после чего они примет изначальную форму. При этом панель не прекращает работать и воспроизводит картинку. В Samsung уверены, что растягиваемые экраны можно использовать в носимой электронике, автомобилях и других продуктах. Однако в компании пока не намерены использовать технологию в своих продуктах.