Компания Huawei вошла в список самых дорогих брендов в мире по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал список самых дорогих брендов в 2017 году. Huawei, стоимость бренда которого выросла на 9% по сравнению с прошлым годом и оценивается в $7,3 млрд., заняла 88-ю строчку рейтинга и стала единственной китайской компанией в списке.

Forbes ежегодно выбирает 100 самых дорогих брендов из более чем 200 крупнейших международных торговых марок. В этом году в топ-100 попали компании из 15 стран. Лидерство удерживает США — американские компании занимают 56 строчек в рейтинге. Далее идут Германия, Франция и Япония с 11-ю, 7-ю и 6-ю строчками, соответственно.

Технологический сектор, без сомнений, остается наиболее динамичным сектором мировой экономики, занимая 18 строчек рейтинга, причем 9 высокотехнологичных брендов входят в топ-15. Среди других направлений в списке присутствует финансовый сектор, компании которого занимают 13 позиций. Лидирует бренд American Express, оцениваемый в $24,5 млрд и занимающий 22-ю строчку. Среди 12 брендов, специализирующихся на выпуске потребительских товаров, лидирует Gillette, оцениваемый в $19,2 млрд и занимающий 28-ю строчку рейтинга.

Рост популярности бренда Huawei был отмечен международными организациями. Помимо списка самых дорогих брендов мира от Forbes, в октябре 2016 бренд был отмечен жюри рейтинга «100 самых дорогих брендов мира», составленного агентством Interbrand, где занял 72 место, продемонстрировав самый быстрый рост среди компаний промышленного сектора. Бренд Huawei также вошел в список 2017 г. самых дорогих брендов мира «Global 500», где занял 40 позицию, поднявшись за год на семь строчек.