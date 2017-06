Microsoft представила новый Xbox One

Компания Microsoft на игровой конференции E3 официально представила новую консоль Xbox One X. Игровая приставка будет совместима с играми и аксессуарами для Xbox One, но позволит играть в игры с разрешением 4K.

В США стоимость Xbox One X составит 500 долларов. Microsoft называет Xbox One X самой производительной игровой консолью. Одной из первых игр, оптимизированных для Xbox One X, станет автосимулятор Forza 7. Он выйдет на Xbox One в октябре 2017 года, а позднее появится и версия с поддержкой разрешения 4K для Xbox One X.

Ранее новая консоль носила рабочее название Project Scorpio. Предполагается, что многие старые игры, выпущенные для Xbox One, будут лучше работать на обновленной версии, поскольку в некоторых из них была встроена система занижения уровня графики ради лучшей производительности.