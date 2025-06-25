Полезные приложения для смарт-часов Huawei Watch 5: от навигации до игр

Новые флагманские смарт-часы Huawei Watch 5 поддерживают установку приложений из фирменного магазина Huawei AppGallery и легко заменяют многие привычные функции телефона. Навигатор, напоминания, игры, звонки и не только — все работает прямо на экране часов. Мы проверили, какие приложения доступны для пользователей в Беларуси, как они работают и на что стоит обратить внимание.

Компания Huawei представила миру свои первые умные часы в 2015 году на выставке в Барселоне. С тех пор прошло десять лет, и производитель теперь выпускает пять различных линеек носимых устройств. Флагманская серия Huawei Watch, в этом году обновившаяся до 5-го поколения, позволяет устанавливать широкий круг приложений. Что и неудивительно – ведь остальные линейки делают ставку на повышенную автономность и часто используемый функционал. Но флагманское устройство должно расширять границы возможного. Сторонние приложения позволяют это сделать.

Загрузка приложений на смарт-часы Huawei Watch 5 осуществляется прямо с экрана устройства. Чтобы перейти в каталог, нужно открыть основное меню нажатием поворотной кнопки, найти иконку «AppGallery» и тапнуть по ней. Далее просто прокручиваем список доступных приложений и скачиваем нужные. Рекомендуем только предварительно подключить часы к Wi-Fi-точке – так данные будут загружаться намного быстрее, чем просто через Bluetooth.

Всего пользователям Huawei Watch 5 в Беларуси доступно несколько десятков приложений, адаптированных специально под умные часы. Вот какие привлекли наше внимание.

2ГИС Компаньон

Это полноценный городской навигатор. Он позволяет построить маршрут и следовать по нему по сигналам с запястья и экрана часов. Приложение взаимодействует с приложением 2ГИС на смартфоне. Работает просто: строим маршрут на смартфоне, запускаем, а часы автоматически подключаются к нему и начинают показывать путь.

2ГИС Компаньон пригодится как во время пеших прогулок, так и во время поездок на общественном транспорте. Если идти пешком, то на экране появляется карта, если ехать на троллейбусе, автобусе, трамвае или метро – подробные текстовые указания с пересадками.

Ориентироваться в пути несложно. На старте маршрута, на каждом повороте, при выходе из транспорта и во время пересадки часы подают вибросигнал. А если поднять запястье, приложение автоматически показывает текущий шаг маршрута или местоположение пользователя на карте. Хорошее решение, чтобы добраться до нужного места, не отвлекаясь на смартфон.

Compass Navigation (Навигация по компасу)

Совмещает сразу несколько функций, но основные из них: компас и GPS‑навигация. Главное достоинство – приложение функционирует полностью автономно. Сразу после запуска работает как компас, используя магнитометр и датчики местоположения. Помимо сторон света, на экране отображаются также данные о высоте над уровнем моря и о солнце: время восхода, заката и в какой стороне оно находится.

Приложение можно использовать и в качестве полноценного навигатора. Принцип здесь такой: отмечаем текущее местоположение как ключевую точку, а затем можем вернуться к ней обратно, включив навигацию. В памяти устройства можно сохранить несколько таких точек, что позволяет создавать сколь угодно сложный маршрут. Интерфейс навигации простой и интуитивно понятный: кнопка в виде плюсика создает ключевую точку, кнопка в виде значка навигации – позволяет выбрать сохраненную точку целью маршрута.

Все это позволит не заблудиться в лесу или незнакомом городе. Например, грибники могут таким образом сохранить местоположение своего авто прежде чем углубиться в лес, а туристы – отметить гостиницу, чтобы затем вернуться обратно. Что особенно здорово – Compass Navigation (Навигация по компасу) помогает ориентироваться на местности без карт и смартфона. Можно, конечно, синхронизировать его с одноименным приложением на смартфоне (оно платное), чтобы получить доступ к развернутому функционалу. Но версия для смарт-часов полностью работоспособна и без него.

Mr.Pillster (Мистер Пиллстер)

Приложение позволяет составлять расписание приема лекарств согласно рецепту или назначению врача и получать соответствующие напоминания в нужное время. Расписание настраивается через приложение на смартфоне. Если оно еще не установлено, то версия на часах покажет QR-код, который позволит его скачать. После создания расписания Huawei Watch 5 помогут не пропустить прием лекарств с помощью вибрации и подсказки на экране.

Может быть такая ситуация, что после установки напоминания от Mr.Pillster (Мистер Пилстер) не приходят. Для таких случаев в приложении на смартфоне предусмотрена подробная инструкция, как это исправить – причем для устройств разных брендов. У нас тоже поначалу была такая проблема, но разрешилась достаточно быстро. Оказалось, что нужно было просто дать приложению в настройках телефона разрешение на отправку уведомлений.

Jump Jump (Прыг-скок)

Игры для Huawei Watch 5 тоже доступны. В Jump Jump (Прыг-скок) нужно перепрыгивать некоей шахматной фигуркой с платформы на платформу. Один раз промахнулся – начинай сначала. Каждая новая партия отличается от предыдущей, ведь в игре нет заранее заданных уровней. Платформ много разных и каждый раз они генерируются случайно, равно как и расстояние между ними.

Чтобы не проиграть, важно рассчитывать силу прыжка. Регулируется она нажатием на экран или на боковой сенсор X-TAP. Но вот что интересно – боковой сенсор распознает силу нажатия, так что дальность прыжка можно как увеличить, так и уменьшить. А экран «прыгучесть» фигурки только усиливает.

Это хорошая демонстрация возможностей X-TAP, который появился впервые именно в Huawei Watch 5. Вполне возможно, что эту механику в будущих играх мы будем видеть все чаще. А сам сенсор интересен еще тем, что объединяет в себе сразу три датчика: электрод ЭКГ, ФПГ[1] и собственно датчик силы нажатия.

2048

Популярная логическая игра, захватившая многие смартфоны. Теперь она доступна и для смарт-часов. Правила ее все те же: перекидываем плитки с цифрами из стороны в стороны, удваиваем их номинал и стремимся получить заветные «2048» до тех пор, пока не закончится место на игровом поле.

Играть в нее на экране Huawei Watch 5 одно удовольствие – плитки реагируют на касания мгновенно и передвигаются безо всяких тормозов и подвисаний. Доступны режимы 4x4 и 5x5. В любой момент игру можно поставить на паузу и переключиться на другие функции часов, а затем вернуться обратно и продолжить партию. Хороший способ скоротать время в очереди или в общественном транспорте.

Разумеется, это лишь малая часть приложений, которые можно установить на смарт-часы Huawei Watch 5. Больше доступно в фирменном магазине Huawei AppGallery, а со временем его каталог будет только расти.

[1] Смарт-часы не предназначены для использования в медицинских целях. Данные мониторинга и рекомендации носят справочный характер и не должны использоваться в качестве основы для медицинской диагностики или лечения.