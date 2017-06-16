Банки начинают отключать карточки БСБ Банка от обслуживания

Уже четыре белорусских банка отключили карточки, эмитированные БСБ Банком, от обслуживания. Об этом стало известно сегодня, 16 июня 2017 года.

На данный момент Белагропромбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк заблокировали карточки БСБ Банка. Соответственно, держатели не смогут провести платежные операции в организациях торговли через терминалы, банкоматах данных банков и на заправочных станциях.

При этом у клиентов банка остается возможность воспользоваться услугами БелВЭБ, Технобанк, Альфа Банк, Банк Москва-Минск, РРБ Банк, Идея Банк, МТБанк, Белинвестбанк, а также рассчитываться в торговых сетях, обслуживаемых данными банками.

"Информация по другим банкам уточняется", - добавили в пресс-службе БСБ.

Также на сайте банка опубликована информация о состоянии денежных средств в банкоматах, принадлежащих БСБ. Если денежные средства будут заканчиваться, банкоматы будут оперативно наполнять новыми деньгами.

Напомним, вчера стало известно о том ,что Национальный банк Беларуси запретил ЗАО "БСБ Банк" осуществлять деятельность по вкладным операциям, а также по операциям с платежными карточками для физических лиц.

С 26 июня 2017 г. клиентам станет недоступно снятие и пополнение денежными средствами текущих счетов физических лиц и карт-счетов Банка, расчеты по платежным картам Банка.

"Менеджмент Банка уверяет, что Банк находился и находится в устойчивом состоянии, обеспечивающем все интересы вкладчиков, Банк с превышением исполняет все основные нормативы безопасного функционирования, установленные Национальным банком Республики Беларусь", - написано в сообщении банка, которое опубликовано на сайте.