Банки начинают отключать карточки БСБ Банка от обслуживания

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Уже четыре белорусских банка отключили карточки, эмитированные БСБ Банком, от обслуживания. Об этом стало известно сегодня, 16 июня 2017 года.

На данный момент Белагропромбанк, БПС-Сбербанк и Приорбанк заблокировали карточки БСБ Банка. Соответственно, держатели не смогут провести платежные операции в организациях торговли через терминалы, банкоматах данных банков и на заправочных станциях. 

При этом у клиентов банка остается возможность воспользоваться услугами БелВЭБ, Технобанк, Альфа Банк, Банк Москва-Минск, РРБ Банк, Идея Банк, МТБанк, Белинвестбанк, а также рассчитываться в торговых сетях, обслуживаемых данными банками.

"Информация по другим банкам уточняется", - добавили в пресс-службе БСБ.

Также на сайте банка опубликована информация о состоянии денежных средств в банкоматах, принадлежащих БСБ. Если денежные средства будут заканчиваться, банкоматы будут оперативно наполнять новыми деньгами.

Напомним, вчера стало известно о том ,что Национальный банк Беларуси запретил ЗАО "БСБ Банк" осуществлять деятельность по вкладным операциям, а также по операциям с платежными карточками для физических лиц.

С 26 июня 2017 г. клиентам станет недоступно снятие и пополнение денежными средствами текущих счетов физических лиц и карт-счетов Банка, расчеты по платежным картам Банка.

"Менеджмент Банка уверяет, что Банк находился и находится в устойчивом состоянии, обеспечивающем все интересы вкладчиков, Банк с превышением исполняет все основные нормативы безопасного функционирования, установленные Национальным банком Республики Беларусь", - написано в сообщении банка, которое опубликовано на сайте. 

 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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