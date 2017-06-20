Создан электронный каталог инновационных предложений организаций НАН Беларуси

Республиканский центр трансфера технологий подготовил по заказу Национальной академии наук Беларуси электронный каталог инновационных технологических предложений организаций НАН. Такая информация размещена на сайте НАН, сообщает БЕЛТА.

Информация в каталоге представлена на русском и английском языках согласно классификации, принятой в Европейской сети поддержки предпринимательства и трансфера технологий (Enterprise Europe Network). Каталог включает информацию о 258 инновационных технологических предложениях по 17 областям классификации и снабжен поисковой системой и модулем онлайн-перевода на более чем 90 языков.

Онлайн-сервис призван помочь налаживанию связей с потенциальными партнерами для взаимовыгодного сотрудничества и участия в совместных проектах и предприятиях, а также будет служить своего рода онлайн-витриной для заказчиков наукоемкой продукции.

