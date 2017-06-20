Создан электронный каталог инновационных предложений организаций НАН Беларуси

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Республиканский центр трансфера технологий подготовил по заказу Национальной академии наук Беларуси электронный каталог инновационных технологических предложений организаций НАН. Такая информация размещена на сайте НАН, сообщает БЕЛТА.

Информация в каталоге представлена на русском и английском языках согласно классификации, принятой в Европейской сети поддержки предпринимательства и трансфера технологий (Enterprise Europe Network). Каталог включает информацию о 258 инновационных технологических предложениях по 17 областям классификации и снабжен поисковой системой и модулем онлайн-перевода на более чем 90 языков.

Онлайн-сервис призван помочь налаживанию связей с потенциальными партнерами для взаимовыгодного сотрудничества и участия в совместных проектах и предприятиях, а также будет служить своего рода онлайн-витриной для заказчиков наукоемкой продукции.
 

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Опубликовал: KVbot,

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