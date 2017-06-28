Как защитить компьютер от вируса Petya (Петя)?

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Американский производитель антивирусного программного обеспечения Symantec выпустил рекомендации по борьбе с вирусом-вымогателем Petya, поразившим накануне системы многих компаний и госучреждений по всему миру.

Согласно инструкциям, пользователям необходимо имитировать заражение компьютера, создав в программе «Блокнот» файл perfc и разместив его в папке Windows на диске C. Когда вирус попадает в систему, он ищет этот файл и, найдя его, прекращает работу. Никакого расширения у имени файла в директории C:\Windows\ быть не должно.

Напомним, что компьютеры десятков организаций в Украине и России подверглись атаке вируса-шифровальщика, похожего на WannaCry. Проблема затронула и белорусских пользователей — пока известно о единичных случаях заражений в нашей стране.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Отличная рекомендация, если бы не одна деталь: поменять имя файла-признака и его дислокацию -- плёвое дело для злоумышленников. И появится вирус Vanya...laugh

Аватар пользователя savely

savely

>  И появится вирус Vanya...

Misha же, темнота. ;)

Аватар пользователя VanoID

VanoID

savely пишет:

>  И появится вирус Vanya...

Misha же, темнота. ;)

ну так уже есть и он, в отличие от Пети, реально шифрует файлы, а те только таблицу их расположения

совпадение? не думаю :)

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