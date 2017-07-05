Минэнерго: с вводом БелАЭС экологическая обстановка в стране улучшится

Заместитель директора департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Лилия Дулинец рассказала, что с вводом БелАЭС экологическая обстановка в стране улучшится. В отличие от тепловых, атомные станции не производят вредных выбросов.

«При работе тепловых электростанций или иных техногенных объектов, сжигающих природный газ, уголь, мазут в атмосферу выбрасывается большое количество загрязняющих веществ: парниковые газы, оксиды углерода, оксиды азота, окиси серы, то есть вредные загрязняющие вещества. А, вот, при работе АЭС эти выброс отсутствуют», - рассказала Лилия Дуглинец.

Вопрос вредных выбросов и производства парниковых газов на фоне серьезных климатических изменений становится все более актуальным. «И здесь атомная станция будет играть ключевую роль. Как подсчитали белорусские ученые при вводе в эксплуатацию 2-х блоков, мы будет снижать выбросы парниковых газов в год ориентировочно на 10 млн тонн. Это очень серьезная цифра».