Из Windows 10 Fall Creators удалят часть функций

Выход обновления Windows 10 Fall Creators Update уже не за горами. Предстоящее обновление получит номер 1709. Кроме того, апдейт будет включать улучшения доступности, усиленную защиту, усовершенствования инструментов управления Windows AutoPilot, восстановление учётной записи Microsoft непосредственно через экран блокировки и многое другое.



Тем не менее, существует ряд функций, которые удаляются или устаревают. Microsoft опубликовала полный список функций, которые больше не находятся в активной разработке и будут удалены в будущих обновлениях; компания сделала то же самое перед выпуском апдейта Creators Update. Это сделано для того, чтобы позволить клиентам и ИТ-специалистам учитывать эти изменения и делать планы на будущее.



Список удаленных и устаревших функций выглядит следующим образом:



Удалённые функции



• 3D Builder;

• Apndatabase.xml;

• Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET);

• Outlook Express;

• Приложение Reader;

• Reading List;

• Функциональность экранной заставки в темах;

• Syskey.exe;

• TCP Offload Engine;

• Tile Data Layer;

• Trusted Platform Module (TPM) Owner Password Management;



Устаревшие функции



• IIS 6 Management Compatibility;

• IIS Digest Authentication;

• Microsoft Paint;

• RSA/AES Encryption for IIS;

• Sync Your Settings;

• Функциональность экранной заставки в темах;

• System Image Backup (SIB) Solution;

• TLS RC4 Ciphers;

• Trusted Platform Module (TPM): TPM.msc and TPM RemoteManagement;

• Trusted Platform Module (TPM) Remote Management;

• Windows Hello for Business deployment that uses System Center Configuration Manager;

• Windows PowerShell 2.0;



Вы можете узнать более подробную информацию, посетив специальную веб-страницу компании здесь .