Обзор Windows 10 Fall Creators Update (Redstone 3): что нового?

17 октября началось развертывание апдейта Windows 10 Fall Creators Update (Redstone 3) версия 1709, который Microsoft анонсировала на майской конференции Build 2017. Это четвертое по счету и второе крупное обновление ОС, «адресованное прежде всего творческим людям». «Десятка» сменила дизайн, поддерживает технологию смешанной реальности «из коробки» и, например, подружилась с Androiв или iOS. Читайте ниже максимально информативный обзор новшеств Windows 10 Fall Creators в сравнении с апрельским релизом Creators Update 1703.

Дизайн Fluent Design System

Fluent Design System — новый «текучий» стиль оформления системы, ранее известный под названием Project NEON. Базируется на пяти принципах: «Light» («освещение»), «Depth» («глубина»), «Motion» («движение»), «Material» («материальность») и «Scale» («масштаб»). Дизайн реинкарнированной Windows 10 является преемником «плиточного» Metro (Modern) UI от «восьмерки» и «семерочного» Aero, по коему соскучились многие пользователи. По замыслу создателей, Fluent будет способствовать разработке софта, адаптированного к разным размерам экранов и типам устройств.

В рамках новой концепции особое внимание было уделено устройствам сенсорного ввода. Так, в Edge упрощен ввод запросов, выбор элементов текста и скроллинг контента с помощью стилуса. Также во флагманском браузере ОС стилусом можно писать и сохранять комментарии к документам PDF.

Серьезные изменения коснулись меню «Пуск». Теперь оно использует новый стиль «Acrylic» («акрил»), если в настройках включена прозрачность. Размеры меню меняются горизонтально и диагонально, улучшен захват границы рамки для изменения размера. В том же стиле оформлен «Центр действия» и всплывающие уведомления, которые за счет подсветки и тени четче разделены и стали более читабельными. Огорчает одно: Fluent Design будет вводиться постепенно, а окончательный внешний вид «операционки» мы оценим лишь в следующем, 2018-ом году.

Смешанная реальность, поддержка 3D и Windows Story Remix

С релизом Fall Creators платформа стала поддерживать линейку устройств смешанной реальности (Mixed Reality), объединяющей виртуальные и реальные объекты. Для этого нужны специальные очки (шлем) и стандартизированные беспроводные VR-контроллеры.

В дополнение к поддержке трехмерных моделей в Paint, объемные фигуры можно имплантировать в новый видеоредактор Windows Story Remix, чтобы дополнить ролики со смартфона или камеры соответствующими спецэффектами. Видеоредактор, являющийся частью приложения «Фотографии», машинно обучается и со временем запоминает ваши любимые настройки. В ролики интегрируются не только 3D-объекты и аудиоэффекты, но и аннотации на устройствах с Windows Ink. Story Remix — кроссплатформенная программа и позволяет синхронизировать видео между ПК и смартфоном, а во время работы мгновенно переключаться с одного на другое устройство.

Кроме того, «десятка» предоставляет возможность внедрения 3D-моделей в файлы MS Word и PowerPoint. В этих офисных приложениях вы сможете вращать объекты прямо внутри документа или презентации.

Стриминг игр на Mixer

Гейминг — популярнейшее времяпровождение, в котором ежемесячно участвует порядка 200 миллионов активных игроманов. Разумеется, Редмонд не остался в стороне от дележки пирога индустрии развлечений и добавил в Windows 10 Mixer, переименованный стриминговый сервис Beam. И дело не только в новом имени, теперь можно легко стримить как в одиночку, так и командой до четырех человек. Ну, а если стать успешным стримером, можно превратить хобби в дополнительный источник дохода.

Чтобы начать трансляцию, нажмите комбинацию клавиш «Win + G» и в вызванной игровой панели запустите стрим. Для настройки параметров стриминга зайдите в раздел «Игры» из меню «Параметры».

Windows 10 сближается с Android и iOS

Интеграция с «закадычными врагами» включает две точки соприкосновения: через сервисы Clipboard и Microsoft Graph. В первом случае, после привязки девайса на Android или iOS (см. раздел настроек «Телефон») вы можете синхронизировать работу между ним и имеющимся десктопом (ноутбуком). К примеру, начав печатать в Word на смартфоне, беспроблемно закончить начатый документ уже на компьютере.

Еще одна точка взаимодействия — Microsoft Graph, объединяющий людей, их общение и совместные проекты внутри «облака», с функцией предоставления оперативных аналитических данных о происходящем в компании. Система позволяет взаимодействовать с приложениями одинаково эффективно на любых устройствах под управлением Windows, iOS и Android.

Последнее, о чем надо упомянуть: Ubuntu и SUSE семейства Linux стали доступны в Магазине Windows.

Облако OneDrive и «Files On-Demand»

Раз уж разговор зашел об облачных хранилищах, настал черед OneDrive от софтверного гиганта. То, что было в «восьмерке» и что действительно удобно — функция «Files On-Demand» («Файлы по требованию»), когда файлы в «облаке» доступны также, как и локальные, напрямую из Проводника. После синхронизации папки с OneDrive не начинается «слив» всех файлов, а вы вольны выбрать, какие из них хотите скачать и открыть. Конечно, рядом с файлами (папками) отображается их статус: доступны ли они только онлайн или уже присутствуют на винчестере.

Приложение «Люди» («My People»)

Приложение позволяет с легкостью общаться с избранными контактами, закрепленными в правой части панели задач, посредством Skype или почтовика Outlook. Скажем, можно быстро отправить фотографию, перетащив ее на нужный контакт либо перейти в чат со своими контактами прямо из панели задач. Контакты будут отображаться при использовании опции «Поделиться» для обмена файлами, а присланные сообщения станут приоритетными в штатном почтовике, Skype и Xbox Live.

Обновленный Windows Defender (Защитник Windows)

В Windows 10 Fall Creators редмондцы существенно оптимизировали Защитник Windows. Новая функция «Контролируемый доступ к папкам» позволяет защищать важные данные от шифровальщиков и прочего вредоносного ПО (при попытке изменить файлы в папках вы получите уведомление). Чтобы включить функцию, перейдите в Центр безопасности Защитника Windows → «Защита от вирусов и угроз» → в апплете «Контролируемый доступ к папкам» установите переключатель в положение «Вкл.».

Второе полезное приобретение Windows Defender — защита от эксплойтов на базе специализированного инструмента Microsoft EMET (Enhanced Mitigation Experience Toolkit). Вы найдете эту функцию, пройдя по пути: Центр безопасности Защитника Windows → «Управление приложениями и браузером» → «Защита от эксплойтов» (включена по умолчанию).

Как видите, список улучшений и исправлений ОС весьма объемный, поэтому отведу каждому из оставшихся значимых новшеств Windows 10 Fall Creators Update по строчке:

браузер Edge получил полноэкранный режим и научился прикреплять сайты к панели задач;

Cortana умеет блокировать учетную запись, перезагружать и выключать устройство по вашей команде (увы, не на русском);

в режиме «Power Throttling» экономится заряд батареи (для процессоров, поддерживающих технологию Intel Speed Shift);

в Диспетчере задач отображается уровень загрузки видеокарты (GPU);

функция « Найти устройство» (« Find My Device» ) позволяет обнаружить потерянный стилус;

(« ) позволяет обнаружить потерянный стилус; встроенный античит TruePlay блокирует читы в компьютерных играх;

новая сенсорная клавиатура поддерживает безотрывный ввод текста;

появилась панель с эмодзи-смайлами, которая вызывается комбинацией «Win + .» или «Win + ;».

Дмитрий Евдокимов

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