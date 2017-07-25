Суд отказался блокировать PornHub в России

Апелляционная инстанция Воронежского областного суда отказала прокуратуре в требовании заблокировать популярный порноресурс PornHub на территории России.
В начале мая обласуд приступил к пересмотру дела о блокировке сайта, которое в итоге было передано на новое апелляционное рассмотрение.
На время разбирательств в апреле Роскомнадзор исключил PornHub из списка заблокированных ресурсов. Внесение в реестр произошло в сентябре 2016 года по решению Бутурлиновского районного суда Воронежской области.
После того как россияне лишились доступа к PornHub, компания завела страницу во «ВКонтакте» и пообещала всем «пострадавшим» два месяца бесплатной премиум-подписки.
В начале июля PornHub ввел авторизацию на сайте для российских пользователей через «ВКонтакте». Это позволило ресурсу фактически открывать доступ только совершеннолетним пользователям, поскольку профиль в социальной сети можно создать только при помощи привязки мобильного номера, который, в свою очередь, выдается по паспорту.
Комментарии
Какая прелесть :). Значит я не ошибался в оценке вконтактика.
Вы его оцениваете как самую популярную российскую соцсеть, которой пользуется большая часть населения, и, следовательно, через которую им удобнее всего регистрироваться на сторонних сайтах, - я правильно понимаю?
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