Суд отказался блокировать PornHub в России

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Апелляционная инстанция Воронежского областного суда отказала прокуратуре в требовании заблокировать популярный порноресурс PornHub на территории России. 

В начале мая обласуд приступил к пересмотру дела о блокировке сайта, которое в итоге было передано на новое апелляционное рассмотрение.

На время разбирательств в апреле Роскомнадзор исключил PornHub из списка заблокированных ресурсов. Внесение в реестр произошло в сентябре 2016 года по решению Бутурлиновского районного суда Воронежской области.

После того как россияне лишились доступа к PornHub, компания завела страницу во «ВКонтакте» и пообещала всем «пострадавшим» два месяца бесплатной премиум-подписки.

В начале июля PornHub ввел авторизацию на сайте для российских пользователей через «ВКонтакте». Это позволило ресурсу фактически открывать доступ только совершеннолетним пользователям, поскольку профиль в социальной сети можно создать только при помощи привязки мобильного номера, который, в свою очередь, выдается по паспорту.

Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

PornHub ввел авторизацию на сайте для российских пользователей через «ВКонтакте»

Какая прелесть :). Значит я не ошибался в оценке вконтактика.

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Piton

Эдуард пишет:

PornHub ввел авторизацию на сайте для российских пользователей через «ВКонтакте»

Какая прелесть :). Значит я не ошибался в оценке вконтактика.

Вы его оцениваете как самую популярную российскую соцсеть, которой пользуется большая часть населения, и, следовательно, через которую им удобнее всего регистрироваться на сторонних сайтах, - я правильно понимаю?

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