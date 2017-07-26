Суд обязал Apple выплатить университету $506 млн за нарушение патента

Судья окружного суда США Уильям Конли (William Conley) постановил в понедельник, что Apple должна заплатить $506 млн в виде компенсации за ущерб, нанесенный нарушением патента на микропроцессорную технологию, принадлежащего исследовательскому фонду выпускников Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF) — частной некоммерческой организация при Висконсинском университете в Мэдисоне, отвечающей за лицензирование и патенты. В итоге им было добавлено $272 млн к первоначальному штрафу в размере $234 млн, назначенному жюри присяжных почти два года назад.

Было установлено, что процессоры серии A компании Apple, в частности, системы на кристалле A7, A8 и A8X, были выполнены с нарушением патента No. 5,781,752, принадлежащего WARF. Иск WARF к Apple с обвинением в нарушении технологии был подан в январе 2014 года. В нём было выдвинуто требование выплаты компенсации ущерба в размере $400 млн. После этого WARF подала ещё один иск касательно нарушения того же патента в чипах A9 и A9X компании Apple.

Судья Конли в своем решении указал, что WARF понесла дополнительные убытки в связи с тем, что Apple продолжала использовать запатентованную технологию без лицензии до истечения срока действия прав на интеллектуальную собственность в декабре 2016 года.

Apple обжаловала вердикт жюри, вынесенный в 2015 году, и наложенный на его основании штраф. Конли не объявит решение по второму иску WARF к Apple до тех пор, пока компания не завершит процесс подачи апелляции по первому иску.