YouTube Red и Google Play Music объединятся в единую службу

Глава музыкального подразделения YouTube Лайор Коэн (Lyor Cohen) во время конференции New Music Seminar в Нью-Йорке заявил, что компания собирается объединить свои службы Google Play Music и YouTube Red в единый потоковый сервис. Цель этого мероприятия — упростить обучение пользователей и привлечь новых подписчиков. Он, впрочем, не сказал, будут ли объединены два приложения в одно, но это представляется маловероятным.

В настоящее время музыкальная экосистема YouTube весьма сложна и раздута. Это и служба YouTube Red, которая удаляет рекламу из видеороликов и позволяет сохранять их офлайн, а также предоставляет бесплатный доступ к Google Play Music. Также есть YouTube Music, доступ к которой есть у всех, но она становится лучше при оформлении подписки YouTube Red. Наконец, компания собирается запустить совершенно отдельный сервис YouTube TV. Слияние служб обсуждалось в индустрии в течение месяцев, а в последнее время, после объединения команд Google, работающих над сервисами, слухи лишь усилились.

Время запуска переработанной службы неизвестно, но учитывая недавнее объединение команд и открытое обсуждение этой темы со стороны Google, оно может быть не за горами. В некоторой степени слияние сервисов не станет большим изменением: оплачивая подписку YouTube Red или Google Play Music пользователи получают другой сервис бесплатно. Однако объединение имеет смысл с точки зрения более простого и понятного предложения для пользователей.