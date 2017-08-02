Биткоин распался на две валюты

В сообществе биткоина произошел раскол. Небольшая группа разработчиков отделилась и создала новую криптовалюту Bitcoin Cash. Причиной этого стал идеологический спор о том, как ускорить работу системы. Раскол может привести к хаосу в индустрии объемом более 40 млрд долларов.

В последние несколько недель курс биткоина на биржах существенно колебался. 11 июня стоимость криптовалюты достигла максимума в 3019 долларов за 1 биткоин. Через несколько дней курс упал до 2457 долларов, а к середине июля снизился до 1939 долларов. Потом снова произошел отскок на уровень 2700-2800 долларов.

Все это происходило на фоне ожесточенных споров о том, как ускорить работу системы биткоин-платежей, которая стала больше, дороже и медленнее.

В итоге небольшая фракция разработчиков криптовалюты отделилась, создав новый биткоин. Пока эта группировка "повстанцев" не заручилась серьезной поддержкой, но многие в сообществе еще не определились с тем, за кем теперь идти, так что все может измениться.