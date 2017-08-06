Стоимость биткоина превысила отметку в $3200

Стоимость биткоина вновь превысила рубеж в $3000, впервые достигнутый криптовалютой в июне этого года.

Ряд бирж криптовалют, включая популярные сервисы обмена валют Coinbase и Kraken, оценили один биткоин более чем в $3000, что на $485 больше его стоимости месяцем ранее. За последние двенадцать часов стоимость биткоина выросла более чем на 10 %, тогда как появившийся после разделения криптовалют Bitcoin Cash (Bcash, BCC) упал в цене на 30 %. Некоторые биржи, в том числе китайская OkCoin, в данный момент установили стоимость одного биткоина выше $3200.

Рубеж в $2000 криптовалюта преодолела в мае этого года, а после достижения оценки в $3000 упала в июне в цене почти до $2000.

Нынешний всплеск стоимости биткоина привёл к том, что его общая рыночная капитализация составляет более $50 млрд — $51 737 289 581, в соответствии с данными Coinmarketcap.com.

Bcash пережил довольно неустойчивую первую неделю, даже по меркам криптовалют. Новая криптовалюта стартовала с отметки $555 за единицу, достигнув в среду $727 за монету. Позже она упала в цене до текущей отметки около $220, в то время как стоимость биткоина, наоборот, резко возросла.