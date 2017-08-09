Microsoft «убьет» Windows 10 Mobile и перейдет на таинственную новую ОС

Microsoft намерена продолжать поддерживать операционную систему Windows 10 Mobile следующие полтора года, сообщает ресурс Windows Central. По истечении этого срока проект будет закрыт. На свои новые мобильные устройства компания начнет устанавливать другую ОС, пока что известную под кодовым названием Andromeda OS.

Новая ОС должна быть в достаточной степени модульной, чтобы подходить для любого форм-фактора, поэтому необходимость в отдельной системе для мобильных устройств вроде Windows 10 Mobile отпадет. Однако уже существующие Windows-смартфоны не получат обновление до Andromeda OS.

Интересно, что одновременно с Microsoft компания Google также работает над новой ОС под кодовым названием Andromeda, которая предположительно объединит Android и Chrome OS в единую платформу.