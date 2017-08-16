Твит Барака Обамы стал самым популярным в истории

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Твит бывшего президента США Барака Обамы стал самым популярным в истории микроблогов Twitter. Его комментарий о беспорядках в стране собрал самое большое количество лайков. 

Об этом свидетельствуют данные на сайте favstar.fm, который отслеживает активность пользователей. На момент написания заметки, твит Обамы собрал более 1,2 млн ретвитов и более 3 млн лайков, при этом их количество продолжает увеличиваться. 

 

По данным сервиса, публикация экс-президента обогнала по популярности запись певицы Арианы Гранде. В ней она высказала свою реакцию на террористический акт, который произошел во время ее выступления в Манчестере в мае этого года.

Стоит отметить, что это не первый твит Обамы, который попал в рейтинг.

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Опубликовал: Dmitrys10,

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