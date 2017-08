Твит Барака Обамы стал самым популярным в истории

Твит бывшего президента США Барака Обамы стал самым популярным в истории микроблогов Twitter. Его комментарий о беспорядках в стране собрал самое большое количество лайков.

Об этом свидетельствуют данные на сайте favstar.fm, который отслеживает активность пользователей. На момент написания заметки, твит Обамы собрал более 1,2 млн ретвитов и более 3 млн лайков, при этом их количество продолжает увеличиваться.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm