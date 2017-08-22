В Беларуси показали первый электромобиль собственного производства

В Минске показали первый белорусский электромобиль. Экспериментальный образец электромобиля был создан специалистами Объединенного института машиностроения НАН Беларуси на базе Geely SC7.

Генеральный директор Объединенного института машиностроения НАН Сергей Поддубко рассказал, что автомобиль спроектирован под городские условия. Мощность двигателя составляет 80 лошадиных сил, максимальная скорость – 110 км/час.

Зарядить аккумулятор можно от обычной электрической розетки и специального зарядного устройства. При напряжении в 220 В время зарядки составляет почти шесть часов.

Вся компонентная база тягового электропривода автомобиля локализована в Беларуси. Покупным элементом является только тяговая батарея - накопитель электроэнергии, он поставляется из Санкт-Петербурга, отмечает БелТА.



