В Беларуси показали первый электромобиль собственного производства

В Минске показали первый белорусский электромобиль. Экспериментальный образец электромобиля был создан специалистами Объединенного института машиностроения НАН Беларуси на базе Geely SC7.
Генеральный директор Объединенного института машиностроения НАН Сергей Поддубко рассказал, что автомобиль спроектирован под городские условия. Мощность двигателя составляет 80 лошадиных сил, максимальная скорость – 110 км/час.
Зарядить аккумулятор можно от обычной электрической розетки и специального зарядного устройства. При напряжении в 220 В время зарядки составляет почти шесть часов.
Вся компонентная база тягового электропривода автомобиля локализована в Беларуси. Покупным элементом является только тяговая батарея - накопитель электроэнергии, он поставляется из Санкт-Петербурга, отмечает БелТА.
Комментарии
Журналисту с три короба наврёшь, и делай с ним, что хошь. Считаем. 80 лошадей -- это 60 кВт. Положим, КПД 100%, хотя такого не бывает. Пусть после зарядки авто может ездить 6 часов. Значит, каждый час аккумулятор должен брать из розетки 60 кВтч энергии. Или получать ток 60 кВт /0,2 кВ = 300 А. Ну, если ездка на 6 часов, а 2, то в 3 раза меньше, т.е. 100 А.
Журналисты, вы хорошо себе представляете "обычную розетку" на 100 А? А если КПД 0,5, то нужна "розетка" на 200 А. Утюг берёт 5 А. Включите 40 утюгов в "обычную розетку" и не забудьте меня пригласить -- люблю развлечения.
Журнашлюшки такие журнашлюшки
В расчете есть серьезный перегиб: заявленная мощность, это пиковая. При спокойном разгоне используется только часть. А при равномерном и поступательном не более 10%. Второй фактор: в коротких остановках авто совсем не потребляет (радио и лампочки). Третий: даже таксист ездит не более половины времени, обычный горожанин 1-2 часа.
А Вы приравняли ток заряда к пиковой мощности.
Добавить комментарий