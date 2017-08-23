Минчане смогут узнавать новости ЖКХ у чат-тобов в Viber и Telegram

Отныне минчане смогут узнавать новости от коммунальщиков через мессенджеры. C 22 августа в Viber и Telegram начал работу чат-бот столичного ЖКХ.

— Пользователь, отправив чат-боту запрос, содержащий адрес проживания в Минске, сможет получить информацию о наличии аварийных или проведении плановых отключений ЖКУ по указанному адресу, сроках выполнения работ и о том, какая организация этим занимается, — рассказал начальник отдела маркетинга КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Дмитрий Парфиянович агентству «Минск-Новости».

Система автоматически распознает адрес пользователя вне зависимости от регистра. При этом также можно не указывать перед названием сокращения «ул.», «пер.», «пр-т.», «пл.» и другие.

В КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» добавили, что в системе работает антиспам, не позволяющий отправлять более 20 запросов в час.

Дмитрий Парфиянович считает, что нововведение позволит улучшить оказание услуг населению, а также сделает важные новости от ЖКХ доступными всем.

Кроме того, отмечают создатели, в чат-боте реализована функция информирования о выполнении запросов, отправленных с портала 115.бел. Для этого в чате нужно указать номер заявки и адрес.