beCloud запустила защищенный облачный сервис для госорганов

Компания beCloud запустила первый защищенный облачный сервис в Беларуси для государственных организаций – G-Cloud. Об этом сегодня, 12 сентября, на презентации в Минске сообщил генеральный директор компании Сергей Поблагуев.

Появление G-Cloud открывает новые перспективы роста для облачного рынка страны у более чем пяти тысяч государственных учреждений. Теперь они смогут использовать облачные технологии, отвечающие современным требованиям безопасности.

Оборудование нового сервиса установлено в дата-центре beCloud, который является одним из наиболее современных ЦОДов в Восточной Европе.

"Цель проекта G-Cloud – создание национальной облачной платформы, которая позволит государству существенно снизить затраты на IT. Запуск облачной платформы уже сегодня позволяет нашей стране эффективно использовать современные инструменты в области управления IT-инфрастурктурой", - отметил Сергей Поблагуев.

Предполагается, что в ближайшее время с помощью G-Cloud будут реализовываться социально значимые проекты для страны: создание систем мониторинга общественной безопасности, управления энергетикой, транспортом, здравоохранением и образованием.